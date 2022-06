Utrechtse jongeren presenteren klimaatlied: 'Hopelijk krijgen we mensen hiermee aan de gang om iets te doen'

Ook volgens Van Essen is het een 'fantastisch klimaatlied'. Hij denkt bovendien dat het zeker kan helpen om mensen bewuster te maken van de problematiek. "Natuurlijk is alleen een lied niet genoeg, maar het helpt wel om de urgentie nog eens te benadrukken", stelt hij. Hij denkt dat veel jongeren zich onmachtig voelen in het klimaatdebat. "Terwijl het juist over hun toekomst gaat. Zo'n klimaatlied of fietstocht is dan een mooie manier om jongeren toch een stem te geven en om mensen duidelijk te maken hoe zij over dit onderwerp denken."