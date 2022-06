Conducteur overlijdt kort na aanvaring met reizigers in trein tussen Amsterdam en Amersfoort, politie zoekt getuigen

Vlak na de aanvaring werd een van de betrokken conducteurs onwel, waarna hij overleed. De recherche onderzoekt of er een mogelijk verband is met de gebeurtenissen op het perron en wil dus getuigen spreken. Dat kunnen mensen zijn die in trein zaten of op perron 3 van station Hilversum waren. Ook mogelijke camerabeelden zou de recherche graag zien.