Buitenlandse studenten vinden onderdak in tuinhuisjes en zolderkamers: 'Ze zijn snel tevreden'

De Duitse Susanna raadt toekomstige buitenlandse studenten aan om op tijd te beginnen met zoeken, flexibel te zijn en, niet geheel verrassend: ook buiten het stadscentrum te kijken. Ze geeft toe: nee, het is niet helemaal wat ze in gedachte had toen ze hoorde dat ze in Utrecht zou gaan studeren. "Als je me een jaar geleden had gezegd dat ik in een tiny house zou wonen, had ik gedacht 'no way'".