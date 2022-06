Vier Utrechters aangehouden na vondst meerdere automatische wapens in woning

Twee van de vier verdachten (een 22- en 37-jarige man) werden in Utrecht aangehouden. Twee andere verdachten (45 en 47 jaar) werden op luchthaven Schiphol in de kraag gevat. De 47-jarige man is inmiddels weer vrij maar blijft wel verdachte in het onderzoek, zo laat de politie weten. Alle aanhoudingen zijn op verschillende momenten gedaan.