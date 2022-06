Genieten op de FUIF in het Beatrixtheater: ‘Het is grandioos!’

Vorig jaar zomer won het zorgnetwerk ADSU, Aan de Slag in Utrecht, de actie ‘Win de Jaarbeurs voor 1 dag’. De actie van RTV Utrecht en de Jaarbeurs was bedoeld om te vieren dat een feest na coronatijd weer mocht. Omdat de coronaregels langer van kracht bleven is het festijn een aantal keer uitgesteld. “Het mag wel weer een keer vind ik, het is de hoogste tijd dat we weer aan de gang kunnen”, zegt daarom één van de bezoekers.