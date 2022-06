Veenendaal: Omstreden onderzoek naar moskee was rechtmatig

Burgemeester Kats zegt dat hij de afgelopen maanden geprobeerd heeft met vijf verschillende stichtingen in contact te komen. Met twee daarvan spreekt hij inmiddels regelmatig, maar niet iedereen heeft daar nog op gereageerd. Daarnaast loopt er nog een WOB-verzoek (wet openbaarheid bestuur) dat de burgemeester wil afwachten. "Maar daarna willen we met de gemeenschap, en met de jongeren zo open mogelijk in gesprek." Ook heeft hij de stichtingen expliciet uitgenodigd om bij hem langs te komen. "Ik kwam de voorzitter van de Nasser moskee vorige week tegen op de fiets en we hebben gebroederlijk met elkaar gesproken. Na de zomer spreken we af, zei hij. En dat gaan we doen."