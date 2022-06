Dierenpensions puilen uit: 'We willen zoveel mogelijk mensen helpen, maar het houdt een keer op'

De drukte in de pensions houdt overigens nog wel even aan, in ieder geval bij Het Groene Hart. Bunnik: "Tot de krokusvakantie zitten wij vol." Zelf is hij daar gematigd blij mee. "Het is voor ons natuurlijk heel fijn dat we veel klanten hebben. Maar tegelijkertijd kunnen we niet iedereen die dat nodig heeft een plekje geven. Het is niet anders."