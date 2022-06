Steeds meer coronapatiënten in Utrechtse ziekenhuizen: 'Mogelijk begin van forse golf'

Ook de Utrechtse GGD houdt het aantal stijgende coronabesmettingen goed in de gaten. "We zien de besmettingen snel stijgen in het hele land en dus ook in onze regio", legt Putri Hintaran uit, arts infectieziektebestrijding bij de GGD regio Utrecht. "Vooralsnog kijken we het aan en vinden we het niet heel zorgelijk." De GGD noemt de stijgende besmettingen wel een signaal om scherp in de gaten te houden.