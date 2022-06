FC Utrecht voegt Rankovic, Scheepers en Wapenaar toe aan technische staf

De aanstelling van Rankovic, die ook bij Sparta Rotterdam al assistent was van Henk Fraser, komt niet geheel onverwacht. Ook de terugkeer van Harald Wapenaar in de Galgenwaard hing al in de lucht. De oud-doelman stond van 1997 tot 2003, met een kort uitstapje naar Udinese, onder de lat bij FC Utrecht en won in 2003 met de club de KNVB beker. Hij tekende een contract tot de zomer van 2025.