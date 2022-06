Vijf jaar en tbs geëist tegen Bunschoter die wordt verdacht van ontucht met dochtertje en 6 andere kinderen

De verdachte kwam vandaag opnieuw vlak en emotieloos over in de rechtbank. Volgens hem is dit ook te wijten aan zijn autisme. "Ik heb wel gevoel, maar kan dat niet op mijn gezicht toveren", zei hij op een zeker moment. Hij verklaarde ook dat hij nooit in de gaten had gehad dat het fout was, wat hij bij de kinderen deed. Hij had als "kind onder de kinderen" altijd uit liefde gehandeld, zei hij.