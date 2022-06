Vijf jaar en tbs geëist tegen ontuchtverdachte uit Bunschoten

Volgens Van de G. begon het misbruik met zijn destijds 2-jarige dochter nadat zijn vrouw een miskraam had gekregen. Hij zei dat hij daardoor in een depressie raakte en zich vervolgens aan zijn dochtertje vergreep. Omdat ze niet tegenstribbelde, dacht hij destijds dat er geen sprake was van misbruik. "Het ging altijd in overleg. Ik vroeg aan haar, zullen we het doen. Ja of nee?", zei Van de G. Nu zegt hij diepe schaamte te voelen. "Het doet pijn en ik schaam me als ik over de verdenkingen praat", zegt hij.