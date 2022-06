Rotte kies Utrechtse Vondellaan aangepakt

Inmiddels zijn alle formaliteiten opgelost en begint de bouw. In het pand komen twintig appartementen met een oppervlakte variërend van 50 m2 tot zo'n 90 m2. Ook komt er een winkel terug op de begane grond. Het winkelpand is nog niet verhuurd, maar het wordt zeker geen supermarkt, zegt Tonie Hagen van Sleeping Beauties: “Daar is het te klein voor, het heeft 140 m2. We hebben eerder in de wijk de wensen gepeild.” Daaruit kwam dat de buurt graag wil dat het winkelpand terug aan de wijk wordt gegeven. Daar houdt de projectontwikkelaar rekening mee.