Provincie wil hulp van Rijk bij energietransitie: 'Gezamenlijk inzet van ministeries heel hard nodig'

"Binnen de provincie Utrecht zijn in Wijk bij Duurstede en in Amersfoort twee pilots verder uitgewerkt, waarbij gemeente of marktpartij de investeringskosten oppakt. Experts isoleren de woningen, plaatsen zonnepanelen, isolatieglas en een warmtepomp. Bewoners betalen daar in maandelijkse termijnen voor via een gemeentelijke regeling of een onderhoudscontract", legt gedeputeerde Huib van Essen van Energietransitie uit.