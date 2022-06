Veenendaalse moslimgemeenschap wil grondig onderzoek naar moskeeën-kwestie

Burgemeester Kats heeft in de bijeenkomst op maandagavond gezegd dat hij na de zomer in ieder geval met de moskee om tafel wil zitten. Volgens Hassan Saidi, de voorzitter van de Nasser moskee is er nog geen afspraak gemaakt. “Er zijn nog geen gesprekken geweest, we komen elkaar inderdaad tegen op straat en groeten elkaar. We hebben altijd gezegd, als je een gesprek wilt voeren, dan moet je alles open en transparant met elkaar delen. We hebben een Wob-verzoek ingediend, in oktober al, daar wachten we nog steeds op. Want waarom was er aanleiding om onderzoek te doen naar de moskee? Dat is nog steeds de hoofdvraag. De ambtenaren hebben wel voldoende tijd nodig om alle informatie bij elkaar te zoeken natuurlijk. Maar wij willen eerst openheid voordat we normaal met elkaar om tafel kunnen. We hadden gehoopt dat het onderzoek dat nu uitgekomen is, een duwtje in de goede richting zou geven, maar ik vind het heel slecht onderbouwd.”