Zakkenrollers slaan weer toe na 'rustige' coronajaren

Utrecht is de grootste en drukste stad van de provincie en het is daarom ook logischerwijs de stad waar mensen eerder het slachtoffer worden van een zakkenroller. In de eerste vijf maanden van dit jaar was dat om precies te zijn 214 keer het geval. Dat is een stijging van 120,6 procent vergeleken met dezelfde periode in 2021. In Amersfoort was het in de periode van januari tot en met mei 2022, 18 keer raak. Een jaar eerder waren er in de tweede stad van de provincie 16 meldingen.