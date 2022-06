Veel vertragingen op spoor tijdens vakantieperiode: bewuste keuze om 'leed' in korte periode te laten samenvallen

Het is volgens Van Kranenburg een bewuste keuze om in de vakantieperiode zoveel werkzaamheden in dezelfde periode uit te voeren. "Daardoor ontstaat niet wekenlang oponthoud, maar valt het 'leed' in een korte periode samen." Reizigers doen er verstandig aan hun reis van te voren te plannen in de reisplanner, omdat de vertraging iedere reis weer anders is.