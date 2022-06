Zware ochtendspits verwacht door trekkers op de weg: 'De boeren zijn witheet'

Willem van Hemert, Heij- en Boeicop

(Melkveehouder met 45 koeien, daarnaast zzp'er: hovenier, schoorsteenveger, bouwvakker enz.)

- Ga je naar Stroe?

Ja, ik ga met de auto dus ik zal het verkeer niet platleggen. Ik zit zelf niet tegen een stikstofgevoelig natuurgebied aan, maar ik vind het niet netjes om de boeren zo te behandelen. Als je de minister zo hoort worden er ondernemers onteigend en dat is veel te extreem. Als agrariërs hebben we maatregelen aangereikt als meer weidegang, water bij de mest, minder eiwit in het voer. Dat is toen niet opgepakt en dat heeft best wat kwaad bloed gezet. Ik vind het heel apart dat de kaart van de agrarische sector nu is uitgebracht terwijl de reductie voor de andere sectoren nog niet bekend is.

- Wat betekenen de stikstofplannen voor jou?

Bij mij valt het nog mee, ik werk volgens mij in een gebied waar de reductie 12 procent is. Ik heb het bedrijf in 2015 van mijn vader overgenomen. Mijn vader hield het overeind met zijn aow en ik werk hiernaast nog buiten de deur. Het is een levenswijze en een heel gezegende positie: in je jeugd kun je gaan en staan waar je wilt, ik zie de weidevogels en de koeien. Geld is een belangrijke indicator in het leven maar niet alles draait daar om.

- Wat verwacht je van het protest?

Ik wil dat de onvrede van de boeren wordt gezien. Politiek Den Haag is niet echt uitgenodigd, alleen de landbouwgezinde SGP en BBB zijn uitgenodigd geloof ik. Ik hoop dat we een oplossing kunnen vinden in misschien zelfs 100 procent gesubsidieerde innovatie voor iedereen. Dat lijkt me nog altijd goedkoper dan het massaal uitkopen van landbouwers. We zijn nu bezig om heel veel geld over de balk te gooien, terwijl dat effectief geen oplossing biedt en heel veel onvrede in de landbouw gaat veroorzaken.

- Hoe ver mag het verzet gaan?

Ik mag hopen dat we niet intimiderend naar mensen gaan doen, maar we zijn nog maar een heel klein deel van de bevolking en door luider optreden trekken we meer aandacht. Een minister thuis opzoeken kan, maar je moet haar niet bedreigen. Ze heeft een hoge positie en mag best horen wat haar beleid teweegbrengt.

Een klein deel van de agrarische sector wordt steeds extremistischer. De kosten worden al tientallen jaren hoger en het inkomen steeds lager. Ik ben bang dat als de discussie over onteigening start je hele rare vormen van actievoeren krijgt. Ik zal nooit een agent de straat uit jagen als ze me zouden komen onteigenen, maar ik zet wel mijn trekker op de Dam.