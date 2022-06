8000 kilometer naar de Noordkaap: ‘Samen met mijn hond, solex en trekker hoop ik een bijzonder avontuur tegemoet te gaan’

Eenmaal aangekomen in Noorwegen is de reis nog niet klaar, dan gaat hij via Finland en Zweden weer terug naar Nederland. Met zo’n 25 kilometer per uur legt hij in totaal meer dan 8000 kilometer op zijn tractor af. Boer Paul verwacht ongeveer acht weken van huis te zijn. Dat zal wel even onwennig zijn voor hem als boer. “Ik ben nog nooit zolang weg van mijn dieren en huis geweest. Meestal ga ik maximaal een weekje met vakantie. Dit is een speciaal avontuur voor een goed doel, dus dat heb ik er zeker voor over. Ik hoop veel geld in te zamelen.”