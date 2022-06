'Bijna duizend onnodige sterfgevallen door te lange wachttijden op spoedeisende hulp'

Utrecht - Bijna duizend patiënten overlijden onnodig op de spoedeisende hulp (SEH) doordat ze te lang moeten wachten. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA) in Utrecht in gesprek met de NOS , in aanloop naar het debat in de Tweede Kamer over de arbeidsmarkt in de zorg op 6 juli.