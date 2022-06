Utrechtse verdachte martelcontainer overleden door ziekte

De Utrechter werd gezien als de compagnon van Piet Costa, een alias van Roger P. P. en de zijnen stonden in mei terecht in de zaak over de zogenoemde martelcontainer in een loods in Wouwse Plantage. De container zou zijn ingericht met een oude tandartsstoel waarop slachtoffers konden worden vastgebonden en waar een arsenaal aan martelwerktuigen werd gevonden. De rechter sprak bij de veroordeling van de verdachten van "een groep die op nietsontziende wijze het recht in eigen hand wilde nemen".