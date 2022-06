Amersfoort gaat 100 vluchtelingen opvangen in sporthal Zielhorst

Amersfoort - De gemeente Amersfoort gaat vanaf 29 juni honderd asielzoekers opvangen in sporthal Zielhorst. De GGD regio Utrecht en beheerder SRO zijn inmiddels gestart om het pand gebruiksklaar te maken. De crisisnoodopvang is bedoeld voor enkele weken. De sportactiviteiten die normaal in de hal plaatsvinden worden in overleg elders voortgezet.