Oekraïense vluchtelingen in Montfoort voelen zich steeds meer thuis

De gezinnen maken het goed in Montfoort, maar hebben het ook moeilijk. In Conventus - de naam van het oude bankgebouw - wonen bijvoorbeeld allemaal gezinnen met in elk geval één kind met een beperking. De gezinnen - veelal alleen de moeders met de kinderen, vaders bleven meest achter in Oekraïne - hoopten hier slechts voor een aantal weken te zijn. Inmiddels weten velen dat teruggaan op korte termijn niet mogelijk is en dat is lastig. Zo is Svitlana hier met twee dochters, maar is haar hoofd voor de helft in Oekraïne, omdat haar zoon achter is gebleven om te helpen bij de verdediging van zijn stad. Svitlana: "De eerste weken waren heel onrustig hier, nu gaat het iets beter, maar ik blijf in mijn gedachten in Oekraïne".