Werken in de kinderopvang moet aantrekkelijker, vindt FNV: 'Lonen omhoog, meer zelfbeschikking en minder administratieve rompslomp'

De personeelstekorten in de kinderopvang werden twee weken geleden nog eens pijnlijk blootgelegd toen de Amersfoortse kinderopvangorganisatie Ska Kinderopvang de contracten met zijn 200 ouders ontbond vanwege personeelstekorten. Naast een hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden, vindt Sanches vooral dat de werkdruk omlaag moet. "Allereerst moet de administratieve rompslomp worden verminderd. Daarnaast is het belangrijk dat pedagogisch medewerkers meer zelfbeschikking krijgen over hun rooster. Nu is het vaak zo dat ze op het laatste moment worden in- of uitgeroosterd. Daardoor kun je ook privé minder goed dingen plannen. Ten slotte zijn wij er voorstander dat er groepshulpen komen. Dat zijn niet-pedagogisch opgeleide werknemers die helpen met een hoop andere taken. Bijkomend voordeel is dat zij, als ze dat willen, intern door kunnen groeien", somt zij enkele oplossingen op. Deze moeten ervoor zorgen dat pedagogisch medewerkers meer tijd kunnen besteden aan de ontwikkeling van de kinderen.