Linda redt bejaarde vrouw na val van fietspont: 'We zagen haar niet meer, ik aarzelde niet en sprong in het water'

Linda, net geopereerd een haar heup, aarzelde niet en sprong het water in. "De mevrouw was behoorlijk overstuur en in paniek. Ik heb met haar gepraat en toen werd ze wel wat rustiger. We konden ons ergens aan vasthouden en waren er veel mensen in de buurt aan het fietsen of wandelen. Iemand heeft de hulpdiensten ingeschakeld. Uiteindelijk heeft de brandweer die mevrouw op de kant gekregen, want ons lukte dat niet. Zelf kon ik ook niet op de kant komen en ik weet eigenlijk nauwelijks nog hoe dat uiteindelijk is gelukt."