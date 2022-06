Komt de fibula terug naar Wijk bij Duurstede? Voor de één ‘een droom’, voor de ander ‘onwaarschijnlijk’

Van wie is een archeologische vondst ? Het Rijksmuseum voor de Oudheden en andere grote archeologische musea in de wereld hebben vaak te maken met rechtszaken over het eigendomsrecht van museumstukken. Horen de mummy’s in het British Museum niet gewoon thuis in Egypte? En heeft Nigeria recht op de beelden uit de koloniale tijd die nu in België in een museum liggen? En hoort de fibula dus niet gewoon thuis in Wijk bij Duurstede? Ook in Nederland zijn dit soort rechtszaken gevoerd, bijvoorbeeld over het zwaard van Oss. In een rijksmuseum is de conservering en beveiliging van topniveau en zijn de archeologische vondsten veilig opgeslagen in depots. Maar lokaal kunnen ze het verhaal misschien beter vertellen. Het is een spanningsveld waar per situatie een afweging in gemaakt moet worden.