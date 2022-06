Boeren weer massaal de snelweg na protest: 'Zeer zware spits verwacht, bereid je goed voor'

De A1 tussen knooppunt Barneveld en knooppunt Beekbergen bij Apeldoorn blijft tot in de avond afgesloten vanwege het boerenprotest in Stroe. Op dit moment staat het verkeer daar nog altijd helemaal vast in beide richtingen. Verkeer dat vanaf Amersfoort richting Apeldoorn rijdt, kan via Zwolle over de snelweg A28 en de snelweg A50 omrijden. Verkeer dat vanuit Apeldoorn richting Amersfoort rijdt, wordt omgeleid via de A50, de snelweg A12 en A30.