Geen files meer op rijkswegen na boerenprotest, wel nog bergingswerkzaamheden op A12

Op de A1 worden de laatste afzettingen weggehaald. In de rijrichting van Amersfoort is de weg weer vrij. Eerder meldde Rijkswaterstaat dat de A1 vanaf Barneveld weer open was in de richting van Amersfoort. De weg was geruime tijd afgesloten wegens de drukte door het boerenprotest in de Gelderse plaats Stroe.