Overleden persoon centrum Utrecht is een man, politie zoekt getuigen

"Op locatie is vervolgens direct een onderzoek gestart naar de identiteit van het slachtoffer en wat mogelijk tot zijn overlijden heeft geleid", aldus de politie. Mensen die iets hebben gehoord of gezien wordt gevraagd zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Videobeelden kunnen worden aangeleverd via de website van de politie.