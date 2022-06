Hier lag één van de grootste archeologische schatten van Europa: ‘Fibula? Zegt me niks’

De fibula van Dorestad is een uitzonderlijk grote en vergulde broche versierd met edelstenen en veelkleurig email. Hij is gemaakt rond 800 na Christus. In 1969 werd hij gevonden in een waterput door twee jongens tijdens een archeologisch jeugdkamp. Op die plek verrees 2 jaar later woonwijk De Heul. Deskundigen vermoeden dat de fibula is verstopt in de waterput om hem er later weer uit te halen, maar dat gebeurde dus pas 1120 jaar later. De fibula van Dorestad is uniek vanwege zijn grootte en de gebruikte technieken en daarom zo’n belangrijk stuk in het verhaal van de geschiedenis van de vroege middeleeuwen. Annemarieke Willemsen, conservator van de collectie middeleeuwen van het Rijksmuseum voor de Oudheden in Leiden, schreef in 2009 een boek over Dorestad met een uitgebreid hoofdstuk over de fibula.