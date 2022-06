De boer verandert niet zonder duidelijk perspectief en onafhankelijk advies

Al de hele dag protesteren boeren uit onvrede over de aangekondigde stikstofmaatregelen van het kabinet. En dat is niet vreemd, want volgens Runhaar weten de boeren niet waar ze aan toe zijn. Het belangrijkst is dat de overheid een duidelijk perspectief biedt. "Dat je als boer weet: in mijn gebied - op veen, zand, klei of wat dan ook - ziet de toekomst er zus en zo uit en word ik ondersteund door de overheid en de agrifood-industrie. Dat perspectief ontbreekt."