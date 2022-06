Woningtekort in Nederland: Utrecht en Amersfoort in top 10

Het tekort van in totaal 390.000 woningen is ruim 110.000 meer dan het officiële statistische woningtekort van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het streven van het ministerie van Binnenlandse Zaken is het bouwtempo op te schroeven van ruim 70.000 naar ruim 100.000 woningen per jaar. De woningbouwopgave is op zijn vroegst pas in 2030 gerealiseerd.