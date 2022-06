Utrecht gaat 100 asielzoekers opvangen in Hoograven: 'Situatie in Ter Apel zeer schrijnend'

De locatie in Hoograven wordt een maand beschikbaar gesteld tot uiterlijk 1 augustus. De opvang is geschikt voor mannen, vrouwen en gezinnen die wachten tot hun asielprocedure kan starten. Er komen geen Oekraïners, want die worden al elders in de stad opgevangen. Het beheer en de exploitatie van de opvang zijn in handen van de gemeente Utrecht. Het Rijk is verantwoordelijk voor de bekostiging.