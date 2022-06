100 dagen na de verkiezingen is er nog één plaats in Utrecht waar geen coalitie is

Inmiddels zijn in 25 van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht de wethouders bekend. Gezamenlijk leveren zij 95 wethouders, 65 mannen en 30 vrouwen. In Vijfheerenlanden was er protest omdat in de gemeente vijf heren en nul vrouwen werden geïnstalleerd als wethouder. Ook in Baarn, Renswoude, Rhenen en Veenendaal bestaat de wethouders-groep alleen uit mannen. In Bunnik is tussen de wethouders juist weer geen enkele man te vinden. Bij de burgemeesters in de regio is nog meer testosteron te vinden dan bij de wethouders. Van de 26 burgemeesters zijn er slechts vijf van het vrouwelijke geslacht.