Provincie toont zich kritisch over de stikstofplannen en mist vooral draagvlak

Dat zal niet makkelijk worden. "Vandaag in Stroe is wel gebleken wat onze achterban er van vindt", betoogde Jeroen van Wijk gisteravond. Hij was als inspreker aanwezig namens het stikstofcollectief landbouw Utrecht. Daarin zitten verschillende belangenorganisaties voor boeren. Hij wil het plan van tafel en had het over "het falen van de overheid." Het provinciebestuur is zich daar terdege van bewust. In de brief aan de ministers wordt gesproken over "broos vertrouwen." De provincie wil daarom snel met de minister in gesprek.