Gemeenten kunnen noodopvang asielzoekers niet alleen: 'Het piept en kraakt, dus we hebben hulp nodig'

Utrecht - Opstootjes, slapen op stoelen en urenlang geen eten voor asielzoekers: het aanmeldcentrum Ter Apel is overvol en de situatie is er schrijnend. Reden genoeg om met man en macht te zoeken naar opvangplekken in de rest van het land. In onze regio zijn er vooralsnog tweehonderd plekken gerealiseerd in sporthallen in Utrecht en Amersfoort, maar dat is nog niet genoeg.