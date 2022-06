Versterking van 'belangrijke' Lekdijk van start: 'Beschermt ongeveer de halve Randstad'

In totaal moet er 55 kilometer van Amerongen tot Schoonhoven worden verstevigd. Salmsteke is dus maar een klein deel van project. "Een van de redenen waarom we op deze locatie beginnen is dat we omwonenden en andere belanghebbenden hebben gevraagd wat zij wensen. En bij deze locatie is daar als eerste een plan uitgerold. Vooral het Recreatieschap Stichtse Groenlanden wilde in de Uiterwaarden graag wat realiseren", legt Van Otterloo uit.