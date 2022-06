OM eist taakstraf voor man die met bergingsvoertuig op file A2 inreed

De 42-jarige Nieuwegeiner was rond half vier die middag net klaar met een lange werkdag. Hij was die ochtend vanaf zes uur met zijn truck de weg opgegaan om gestrande voertuigen te bergen, vertelde hij in de rechtszaal. Lange werkdagen en nachtdiensten waren gewoon in het bergingsvak. Hij maakte in de periode ook nog eens veel overuren, omdat veel van zijn collega's ziek waren. Daarnaast kon je naast je gewone diensten ook nog voor calamiteiten opgeroepen worden. Hij was vermoeid geweest die middag, maar dat was niet zo erg geweest dat hij niet meer kon rijden. "Het was niet zo dat ik zat te knikkebollen", vertelde hij de rechters. Hij had de voorgaande nacht goed geslapen, hij had niet gedronken en was ook niet met zijn telefoon bezig geweest.