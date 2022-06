Coach Henk Fraser na eerste training FC Utrecht: 'Een hele leuke groep met heel veel energie'

Utrecht heeft voor het nieuwe seizoen al zeven spelers gehaald: Ramon Hendriks, Taylor Booth, Luuk Brouwers, Joshua Rawlins, Calvin Raatsie, Vasilis Barkas en Nick Viergever. Vooral die laatste is een opvallende naam en dat was vandaag te merken na afloop van de training. Er was veel aandacht voor de verdediger die ook al uitkwam voor Ajax, PSV en AZ. Want want moest Viergever nou in Utrecht? "Ja niks, ik kreeg er gewoon een goed gevoel bij", zegt hij zelf. "Utrecht is een club die me aanspreekt met de fans en het stadion. De ambitie die ze al een paar jaar geleden hebben uitgesproken. Hoe ze de laatste jaren gepresteerd hebben en nu met de nieuwe staf, het is goed."