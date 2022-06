Veel plezier bij Dikke Bandenrace in Leersum in aanloop naar start van Vuelta

En het was soms flink zwoegen. Want terwijl over anderhalve maand de wielrenners op lekker lichte racefietsen door de provincie trekken, werd er vandaag in Leersum gereden op fietsen met dikke banden. En da's hard werken, merkte één deelnemertje: "Het was heel heet en het was heel moeilijk want ik was het enige meisje. In het begin stond ik eerste, maar toen werd ik ingehaald door de jongens."