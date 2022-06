IJsselstein fuseren? Zeker niet, lees je in het nieuwe coalitieakkoord

Voor inwoners staat de veiligheid van de wegen ook hoog op de prioriteitenlijst. “Ieder ongeluk in het verkeer is er één te veel”, staat er in het akkoord. Maar dan moet de gemeente wél iets gaan doen aan bijvoorbeeld de N210. Het is inmiddels een beruchte weg geworden, waar in de bocht bij vleesverwerker Westfort vaak ongelukken voorkomen. Het aanpakken van de N210 staat daarom ook in het coalitieakkoord. Evenals het verbeteren van de knelpunten die uit de analyse van verkeersveiligheid kwamen.