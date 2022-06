Hittemaatregelen bij prikposten GGD: 'Maak vooraf een afspraak voor je booster'

Vooralsnog zijn alle vaccinatielocaties van de GGDrU gewoon open op de gebruikelijke tijden, zegt woordvoerder Lydia van der Meer. "Maar we vragen wel of mensen een afspraak willen maken. Tachtig procent komt naar de vrije inloop in de kleinere locaties die een of twee dagen per week open zijn. Dan krijg je veel drukte, mensen die tegelijk komen, en dan moeten ze buiten in de warmte gaan wachten."