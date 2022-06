Podcast Broos afl. 1: De omgeving snapt niet hoe het is

Ook voor veertiger Leroy Rey staat de wereld op z’n kop door de coronacrisis. Hij verliest niet alleen zijn werk als dj, maar ook zijn relatie loopt op te klippen en zijn moeder is ernstig ziek. “Het is nogal heftig. De kans dat wij met onze moeder 2021 in gaan, is niet heel groot”, zegt de Utrechter. “Ik moet zeggen dat het bij mij altijd wat later landt. Ik zie de ernst ervan in, maar het duurt altijd even voordat de treurnis inslaat. Ik denk dat het een soort overlevingsmechanisme is.”