Tóch bijna witte rook in Amersfoort: ‘Volgende week coalitieakkoord bekend’

De lange Amersfoortse formatie past binnen een tendens in de lokale politiek. Uit onderzoek van NRC bleek eerder dat de vorming van een nieuw gemeentebestuur steeds langer duurt. Na twee maanden had een op de drie Nederlandse gemeenten een nieuw college, terwijl dat in 2018 nog ruim driekwart. En nog een editie eerder, in 2014, was bijna 90 procent van de gemeenten rond.