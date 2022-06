Tientallen miljoenen voor Utrechtse gemeenten om woningbouw te versnellen

Het geld is bedoeld om nieuwe woningen zo snel mogelijk aan te sluiten op de bestaande infrastructuur. In totaal zijn er door gemeenten en provincies 70 voorstellen ingediend. Daarvan zijn 32 voorstellen uitgewerkt dat ze in aanmerking komen voor de subsidie. In een Kamerbrief schrijft minister Hugo de Jonge dat het streven is om voor de 38 overige plannen in het najaar afspraken te maken. Ook is er nog 300 miljoen beschikbaar voor oudere plannen dit op dit moment nog niet aan alle voorwaarden voldoen.