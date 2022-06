Centraal Museum toont Rietveldstoel, gekocht voor 'een tientje'

"Veel mensen kopen iets bij de kringloop en hopen dat het bij een veiling tienduizenden euro's waard is. Dat lijkt hier ook echt het geval te zijn." Hoeveel de stoel precies waard is, is volgens de zegsvrouw moeilijk in te schatten. "Dat weet je pas als de stoel wordt geveild, maar de schatting van de koper is dat dit in de tienduizenden euro's zal lopen." De anonieme koper herkende de stoel na de aankoop "per toeval" op de website van de producent van Rietveldmeubels, laat het museum weten.