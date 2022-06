Maarssense theatergroep laat rampjaren achter zich en viert 90-jarig jubileum

In de binnentuin van Kasteel Nyenrode verzamelen de spelers van Theatergroep Maarssen '32 zich voor één van de laatste opvoeringen zonder publiek. De meeste komen al omgekleed in kostuum aan op de prachtige locatie aan de Vecht, net buiten Breukelen, terwijl bij anderen ter plekke nog de laatste snor wordt opgeplakt, een mantel wordt omgeslagen of een sjerp wordt gezocht. Bij de theatergroep wordt volgens het oudste lid Ria Dijkers altijd al groot uitgepakt met kostuums. "Maar dat we op zulke bijzondere locaties spelen is echt iets van de laatste tien jaar. Vroeger speelden we altijd in dezelfde zaal", legt ze uit terwijl ze naar het kasteel kijkt.