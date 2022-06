Burgemeesters werken mee aan extra opvang asielzoekers

In onze regio wordt inmiddels voorzien in tweehonderd van die plekken. Honderd in sporthal Zielhorst in Amersfoort, en honderd in de Utrechtse sporthal Hoograven. Over de overige 25 plekken kan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) nog niets zeggen, omdat gemeenten mogelijke locaties zelf bekendmaken als ze rond zijn met uitbaters en andere betrokkenen. VRU-directeur Jaap Donker liet eerder aan RTV Utrecht weten veel bereidheid bij de veiligheidregio's te zien om deze crisis samen structureel op te lossen.