De beruchte bocht bij Mijdrecht verruimen of verleggen? 'Dat wij moeten wijken voor een weg is heel schrijnend'

Ook Erik Dijkstra, eigenaar van restaurant Jettiez, is zacht-gezegd niet blij met de plannen. "Dat wij moeten wijken voor een weg die iets breder gemaakt moet worden, dat is toch wel heel schrijnend." De onzekerheid is groot voor de ondernemer en zijn personeel "Het personeel is in paniek. Zij hebben huizen, kinderen, hypotheken.. wat gaan ze doen? De arbeidsmarkt is krap. Ze kunnen overal gaan werken."