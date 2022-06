Streekvervoer staakt opnieuw, uitval in de provincie verwacht

FNV pleit ervoor om de salarissen beter te maken en meer lucht in de roosters te krijgen. Er is een hoge werkdruk in het streekvervoer, die daardoor weer tot een hoger ziekteverzuim leidt, wat uit zichzelf weer tot een hogere werkdruk leidt. "Daar moet een kentering in komen. Als buschauffeurs nu een paar minuten vertraging hebben, missen ze hun sanitaire pauze." Volgens het FNV hangt het dan ook allemaal samen: met een hoger salaris wordt het werk aantrekkelijker, waardoor meer mensen in de sector werkzaam raken en het personeelstekort langzaam oplost.