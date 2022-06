Inboedel buurvrouw levert mantelzorgers ruim 6 ton op

De meeste bieders kwamen uit Azië, veelal uit China en Hong Kong. Door de sterk gegroeide welvaart in die landen en de enorm gestegen vraag naar Aziatica zijn de prijzen geëxplodeerd. "Sommige dingen gaan zo ontzettend hard dat je het nauwelijks bij kunt houden. Als je kijkt naar Chinese munten in topkwaliteit, die kunnen in een jaar tijd vijf of tien keer zo duur zijn."